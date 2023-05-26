Крупный торговец мигрантами арестован в Тунисе

Тунис, 26 мая. Власти Туниса арестовали подозреваемого в организации группы, занимавшейся контрабандой мигрантов через Средиземное море, пишут арабские СМИ.
Национальная гвардия сообщила, что региональные следователи взяли под стражу мужчину, обвиняемого в нелегальных переправах беженцев, в результате которой утонули 20 человек. Количество дел, по которым его разыскивали, составляло 24, а срок тюремного заключения 29 лет.
С тех пор как президент республики Каис Саид произнес эмоциональную речь, заявив о демографической угрозе, которую несет нелегальная иммиграция для североафриканской республики, попытки пересечения границы, особенно мигрантами из африканских стран к югу от Сахары, стали более частыми.
Ранее власти Туниса обнаружили тела девяти нелегальных мигрантов в провинции Кассерин, граничащей с Алжиром.