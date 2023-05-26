Крупный торговец мигрантами арестован в Тунисе

Национальная гвардия сообщила, что региональные следователи взяли под стражу мужчину, обвиняемого в нелегальных переправах беженцев, в результате которой утонули 20 человек. Количество дел, по которым его разыскивали, составляло 24, а срок тюремного заключения 29 лет.