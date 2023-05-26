«Никакой политики»: раскрыты новые детали закрытия МДТ в Петербурге после скандала с Козловским

Оказалось, что артист уже давно находится на территории страны. Из России он уезжал буквально на неделю, а сейчас находится в творческом отпуске. Именно поэтому в МДТ не покажут спектаклей с его участием до конца июня, причем все они остались в репертуаре, а сам актер — в штате.