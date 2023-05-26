«Никакой политики»: раскрыты новые детали закрытия МДТ в Петербурге после скандала с Козловским

Закрытие Малого драматического театра (МДТ) в Петербурге после претензий Роспотребнадзора никак не связано с политикой, заявил источник ФАН. Он также развеял слухи, связанные с возвращением оскандалившегося актера Данилы Козловского в Россию сразу после возобновления работы организации.
Оказалось, что артист уже давно находится на территории страны. Из России он уезжал буквально на неделю, а сейчас находится в творческом отпуске. Именно поэтому в МДТ не покажут спектаклей с его участием до конца июня, причем все они остались в репертуаре, а сам актер — в штате.
В решении Роспотребнадзора о закрытии театра нет никакой политики, пояснил собеседник Федерального агентства новостей. Специалисты неоднократно выявляли у МДТ нарушения, в том числе, связанные с питанием.
Проблемы с Роспотребнадзором у учреждения тянутся с 2019 года. Тогда в театре не проводили должным образом ежедневную оценку качества блюд, на еде отсутствовало время изготовления, на вентиляционных решетках была грязь, а у некоторых сотрудников отсутствовали данные о прививках от кори и медобследования.
«Более того, могу сказать, что у них могут возникнуть и проблемы с МЧС, там предписано исправить 37 нарушений. Вовремя не сделают — могут закрыть. Козловский и репертуар тут ни причем», — подчеркнул источник ФАН.
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ранее попросил проверить российского актера Данилу Козловского на предмет финансирования ВСУ. Он направил обращение в Генпрокуратуру РФ.