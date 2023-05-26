Ли Хуэй призвал Европу рассматривать КНР как экономическую альтернативу США

Спецпредставитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй попросил европейские страны рассматривать КНР в качестве альтернативы США. Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на знакомых с ходом переговоров западных чиновников.
Китайский дипломат посетил Варшаву, Париж, Киев, Берлин и Брюссель. Он призвал правительства Европы рассматривать Пекин как экономическую альтернативу Вашингтону.
Ранее Ли Хуэй заявил, что Китай всегда занимал объективную позицию по вопросу украинского кризиса. По его словам, в этом вопросе у Китая и Евросоюза единство мнения.
Газета Washington Post накануне сообщила, что Китай готов расширять сотрудничество с Россией после саммита G7 в связи с ухудшением взаимоотношений со странами Запада.