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Ли Хуэй призвал Европу рассматривать КНР как экономическую альтернативу США

Политика
Ли Хуэй призвал Европу рассматривать КНР как экономическую альтернативу США

Спецпредставитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй попросил европейские страны рассматривать КНР в качестве альтернативы США. Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на знакомых с ходом переговоров западных чиновников.

Китайский дипломат посетил Варшаву, Париж, Киев, Берлин и Брюссель. Он призвал правительства Европы рассматривать Пекин как экономическую альтернативу Вашингтону.

Ранее Ли Хуэй заявил, что Китай всегда занимал объективную позицию по вопросу украинского кризиса. По его словам, в этом вопросе у Китая и Евросоюза единство мнения.

Газета Washington Post накануне сообщила, что Китай готов расширять сотрудничество с Россией после саммита G7 в связи с ухудшением взаимоотношений со странами Запада.
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