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На складе в Ростове-на-Дону произошел пожар площадью 800 квадратных метров

Происшествия
На складе в Ростове-на-Дону произошел пожар площадью 800 квадратных метров

Склад с пряжей загорелся в Ростове-на-Дону. Огонь распространился на площади 800 квадратных метров, говорится в заявлении МЧС России.

Как стало известно, первое сообщение о пожаре на улице Вавилова поступило примерно в 15:27. Изначально пламя охватило стеллажи с тканями и нитями на площади 400 квадратных метров, однако позже ситуация усложнилась.

«Всего к тушению пожара привлечено более 70 человек и 23 единицы техники», — указано в сообщении.

Никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало. Как уточнили в региональном управлении ведомства, пожару присвоен второй ранг сложности.

Ранее молния ударила в пассажирский лайнер, следовавший из Новосибирска в ОАЭ. Самолет принадлежал российской авиакомпании «Сибирь».
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