На складе в Ростове-на-Дону произошел пожар площадью 800 квадратных метров

Склад с пряжей загорелся в Ростове-на-Дону. Огонь распространился на площади 800 квадратных метров, говорится в заявлении МЧС России.
Как стало известно, первое сообщение о пожаре на улице Вавилова поступило примерно в 15:27. Изначально пламя охватило стеллажи с тканями и нитями на площади 400 квадратных метров, однако позже ситуация усложнилась.
«Всего к тушению пожара привлечено более 70 человек и 23 единицы техники», — указано в сообщении.
Никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало. Как уточнили в региональном управлении ведомства, пожару присвоен второй ранг сложности.
Ранее молния ударила в пассажирский лайнер, следовавший из Новосибирска в ОАЭ. Самолет принадлежал российской авиакомпании «Сибирь».