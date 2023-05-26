Врач Умнов объяснил, какой вред может нанести организму пиво

Пиво – один из наиболее популярных напитков в России. Хирург Александр Умнов объяснил, почему нужно минимизировать количество этого продукта в своем рационе.
Медик предостерег тех, кто начинает пить с юношеского возраста. Если сделать это, то проблемы начнутся уже к 30 годам. Зависимость может перерасти в пристрастие к более губительным видам алкоголя.
У поклонников «пенного» наблюдается повышенная масса тела и краснеющее лицо, сообщает издание Общественная Служба Новостей. Также на фоне переполнения кровеносного русла развивается гипертония.
Чрезмерное употребление приводит и к «синдрому бычьего сердца» и варикозу. В результате у «пивных» алкоголиков больше шансов умереть от сердечного приступа. Эксперт не исключает и рак половых органов.
Чтобы сделать вечер веселее, многие россияне смешивают разные спиртные напитки. Ранее эксперты издания MAXIM объяснили, какие сочетания могут быть смертельными.