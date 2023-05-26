Спецназ ROSU вторгся в сербские муниципалитеты в Косовской Митровице

В настоящее время столкновения на севере Косово продолжаются. Жители региона длительное время — с момента вычленения непризнанного государства при поддержке с Запада — албанские мусульманские власти пытаются всеми силами выдавить из Косово сербов, однако их доля в общем населения остается велика. В 2022 году очередной кризис в отношениях разразился после того как косовские власти потребовали от сербов использовать в регионе косовские номерные знаки, и назначили значительный сбор со всех, кто въезжает из других регионов Сербии без них.