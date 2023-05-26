Спецназ ROSU вторгся в сербские муниципалитеты в Косовской Митровице

Приштина, 26 мая. Косовские силовики при поддержке миссии ЕС сегодня вторглись в ряд населенных на территории Косовской Митровицы на севере непризнанного Косово. Действия полиции, которая пыталась привести к присяге албанских мэров в городах Зубин Поток, Лепосавич и Звечан, привели к столкновениям — местное сербское население заблокировало здания муниципалитетов, чтобы помешать захвату власти в сербских городах края.
Официальные власти непризнанного Косово объявили, что сотрудники полиции помогают мэрам северных муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин Поток «реализовать свое право на работу» в «официальных зданиях» этих муниципалитетов. Их сопровождают сотрудники специальной миссии Евросоюза по обеспечению правопорядка в Косово (EULEX).
Сербское население края в ответ на эти действия приступило к созданию баррикад на въездах в города. В Зубин Потоке звучала сирена гражданской обороны.
В Лепосавиче военизированные подразделения непризнанного Косово заблокировали пожарную часть, на территории которой оказались заперты около 50 человек.
Во второй половине дня произошли столкновения у здания городской администрации Звечана. Косовские силовики применили против протестующих светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Также со стороны албанцев была слышна стрельба в воздух.
Директор клинико-больничного центра Звечана доктор Даника Радомирович сообщила, что в ходе столкновений ранения получили несколько человек.
Сербы подожгли несколько полицейских автомобилей. Изначально присутствующие в регионе силы миротворцев KFOR пока не вмешиваются в ситуацию, однако позже поступила информация о движении колонны транспорта из более чем 30 бронеавтомобилей, легковых и грузовых машин в направлении Косовской Митровицы.
Около 15 часов в Звечан вошла крупная колонна полицейских сил самопровозглашенного Косово, включая бронеавтомобили, после чего силовики начали штурм здания муниципалитета. По данным сербских источников, косовскому спецназу удалось проникнуть в помещение.
Действия Приштины вызвали жесткую реакцию в Белграде. Около 15 часов стало известно, что президент Александр Вучич отдал приказ о приведении Армии Сербии в состояние повышенной боевой готовности. Отдельные подразделения получили приказ выдвинуться к административной границе Косово.
Ближе к 16 часам косовская бронетехника была замечена в Зубином Потоке. Местные граждане попытались заблокировать ее продвижение, но полиция самопровозглашенной республики начала разгон демонстрантов с применением слезоточивого газа.
В настоящее время столкновения на севере Косово продолжаются. Жители региона длительное время — с момента вычленения непризнанного государства при поддержке с Запада — албанские мусульманские власти пытаются всеми силами выдавить из Косово сербов, однако их доля в общем населения остается велика. В 2022 году очередной кризис в отношениях разразился после того как косовские власти потребовали от сербов использовать в регионе косовские номерные знаки, и назначили значительный сбор со всех, кто въезжает из других регионов Сербии без них.