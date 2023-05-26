Актер Артур Смольянинов выступает на квартирниках после провального тура в США

Актер Артур Смольянинов✱ (признан иноагентом и включен в список террористов и экстремистов) после отъезда из России вынужден выступать на «квартирниках», чтобы заработать деньги.
Продажи билетов на его тур по США обернулись провалом. Русскоязычные американцы не спешат покупать билеты на его выступления. Несмотря на большую скидку, многие отказываются от возможности увидеть артиста.
В результате знаменитость вынуждена зарабатывать деньги с помощью небольших выступлений. Одно из таких прошло в городе Сан-Рафаэль. Чтобы попасть на концерт, было достаточно 60 долларов. В рекламном объявлении организаторы призвали зрителей приносить с собой стул, сообщает «Комсомольская правда».
Ранее актриса Татьяна Васильева высказалась о другом сбежавшем иноагенте – комике Максиме Галкине✱✱. Его слова о России она назвала «сволочизмом».
- ✱ - физлицо, признанное в России иностранным агентом и включенное Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
- ✱✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами