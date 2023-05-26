Актер Артур Смольянинов выступает на квартирниках после провального тура в США

В результате знаменитость вынуждена зарабатывать деньги с помощью небольших выступлений. Одно из таких прошло в городе Сан-Рафаэль. Чтобы попасть на концерт, было достаточно 60 долларов. В рекламном объявлении организаторы призвали зрителей приносить с собой стул, сообщает «Комсомольская правда».