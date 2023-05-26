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В ЯНАО ввели особый противопожарный режим

Общество
В ЯНАО ввели особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим ввели на территории ЯНАО до 1 сентября из-за сухой и ветряной погоды. Об этом сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии ЯНАО.

Новый режим предусматривает запрет на разведение костров, сжигание сухой травы и мусора в границах муниципальных образований и городских округов. Также запрещено устраивать сельскохозяйственные палы и поджигать стернь, пишет «Ямал-медиа».

«Предприятиям и организациям, чья деятельность связана с пребыванием работников в лесах, рекомендуют заранее уведомлять лесничества о выезде на территорию и маршрутах следования», — сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии ЯНАО.

Накануне жителям ХМАО-Югры запретили посещать леса с 25 мая. Такие меры были введены в регионе по поручению губернатора Натальи Комаровой из-за повышения класса пожарной опасности.
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