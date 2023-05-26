Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

На Ямале появился новый природный заказник для сохранения уникального лежбища моржей

Общество
На Ямале появился новый природный заказник для сохранения уникального лежбища моржей

В Ямало-Ненецком автономном округе в устье реки Тиутей-Яха территория обитания уникальной популяции моржей станет особо охраняемой. Об этом сообщает издание «Ямал-Медиа».

Лежбище моржей, которые занесены в Красную книгу, обнаружили четыре года назад. Тогда их число составляло более тысячи — сейчас оно продолжает расти. Накопленная к этому времени информация дает основания считать, что популяция является уникальной — ямальской.

В заказнике «Тиутей-Яхинский» будет ограничена вся хозяйственная деятельность. Животных оградят от излишнего внимания.

Ранее эксперт Анастасия Комагина оценила решение Государственной думы штрафовать владельцев животных, которые плохо с ними обращаются.
заказник Моржи янао уникальные виды
Военкоры ФАН