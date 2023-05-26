Зурабишвили призвала ввести ограничения против находящихся в Грузии россиян

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала ограничить в правах находящихся в стране россиян.Политик заявила об этом в Тбилиси на праздновании Дня Независимости.
Она также осудила решение грузинского правительства о возобновлении авиасообщения с Россией.
«Непонятно, почему не введены никакие меры и правовые регуляции для массово прибывших в Грузию россиян и в отношении их деятельности, особенно в таких сферах, как здравоохранение, образование», — сказала Зурабишвили.
Зурабишвили подчеркнула, что внешняя политика грузинских властей может лишить страну «европейской перспективы».
Ранее глава авиакомпании Georgian Airwais Тамаз Гаиашвили сообщил о запуске транзитных рейсов в европейские страны.