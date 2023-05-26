В Госдуме предложили внести «водителя такси» в реестр профессий

Депутат Государственной думы России Дмитрий Гусев предложил расширить реестр профессий и внести в него «водителя такси». Соответствующее письмо парламентарий направил министру труда и социальной защиты страны Антону Котякову.
Как отметил политик, в соответствующих компаниях устроены порядка 370 тысяч водителей. При этом еще 1,5 миллиона человек работают в качестве самозанятых и не имеют социальных гарантий, которые появляются при официальном оформлении.
Речь идет о предоставлении медицинских выплат и отпускных. Из-за этого граждане нередко обращаются к представителям властей, жалуясь на отсутствие защиты их трудовых прав.
В частности, Гусев столкнулся с подобной ситуацией во время десятой конференции «Современное такси» в Екатеринбурге. Мероприятие состоялось 25–26 мая, а после его завершения депутат указал на необходимость избавиться от несправедливости.
«Работа водителя такси требует особенных профессиональных навыков и компетенций, концентрации. Она связана с повышенной нагрузкой, тяжелыми условиями труда и рисками профессиональных заболеваний», — указано в послании.
Как отметил парламентарий, расширение списка профессий — первый шаг для предоставления извозчикам различных гарантий. В пресс-релизе он добавил, что, помимо прочего, это позволит повысить престиж данной деятельности.
По словам Гусева, зачастую люди относятся к вождению такси как к способу подработать. Однако за руль должны садиться лишь профессионалы, тогда вырастут зарплаты и качество сервиса.
В связи с этим замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» призвал не только приравнять извоз к полноценной профессии, но и установить квалификационные требования.
Ранее депутат ГД РФ Олег Лебедев выступил за введение запрета на использование животных в цирках. При этом он заявил, что при принятии решения не стоит принимать во внимание доводы владельцев развлекательных учреждений.