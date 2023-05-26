Петербургская полиция заявила о недостоверности статистики об угонах

Информация о ситуации с угонами автомобильного транспорта от компании «Согласие» не отражает реальную ситуацию. Об этом рассказал ФАН начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко.
Ранее специалисты проанализировали данные об угонах за три года. По их сведениям, в топе — Тверская область, Новосибирская область и Санкт-Петербург.
В петербургском главке МВД сообщили, что подобного рода статистика является «лукавой». В первую очередь она решает коммерческие задачи страховой компании.
Ведомство приводит сведения, доступные широкой аудитории на официальных ресурсах. Так, в Петербурге в 2022 году зафиксировано снижение автотранспорта на 50 процентов (падение в полтора раза). При этом за последние годы, благодаря оперативным мерам, число хищений автомобилей сократилось в девять раз.
Ранее сообщалось, что «угнанный» Mitsubishi с двумя детьми в Москве был найден.