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Петербургская полиция заявила о недостоверности статистики об угонах

Общество
Петербургская полиция заявила о недостоверности статистики об угонах

Информация о ситуации с угонами автомобильного транспорта от компании «Согласие» не отражает реальную ситуацию. Об этом рассказал ФАН начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко.

Ранее специалисты проанализировали данные об угонах за три года. По их сведениям, в топе — Тверская область, Новосибирская область и Санкт-Петербург.

В петербургском главке МВД сообщили, что подобного рода статистика является «лукавой». В первую очередь она решает коммерческие задачи страховой компании.

Ведомство приводит сведения, доступные широкой аудитории на официальных ресурсах. Так, в Петербурге в 2022 году зафиксировано снижение автотранспорта на 50 процентов (падение в полтора раза). При этом за последние годы, благодаря оперативным мерам, число хищений автомобилей сократилось в девять раз.

Ранее сообщалось, что «угнанный» Mitsubishi с двумя детьми в Москве был найден.
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