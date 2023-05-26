Петербургская полиция заявила о недостоверности статистики об угонах

Ведомство приводит сведения, доступные широкой аудитории на официальных ресурсах. Так, в Петербурге в 2022 году зафиксировано снижение автотранспорта на 50 процентов (падение в полтора раза). При этом за последние годы, благодаря оперативным мерам, число хищений автомобилей сократилось в девять раз.