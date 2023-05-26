В Выборгском и еще трех районах Петербурга ограничат движение с 28 мая

Дорожное движение в четырех районах Санкт-Петербурга будет ограничено или полностью перекрыто с 28 мая в связи с ремонтными или строительными работами. Об этом сообщили в ГАТИ.
В Выборгском районе, с 28 мая по 1 июня, будет закрыто движение по проспекту Пархоменко в направлении от Институтского проспекта к улице Орбели. На Пироговской набережной 30 мая закроют съезд с Финляндского проспекта, пишет «Комсомольская правда».
В Калининском районе ограничат движение по Новороссийской улице с 28 мая по 6 июня. Также будет перекрыта дорога в Пушкинском районе из-за строительства газопровода.
Ограничения ожидаются и в Центральном районе города. С 29 по 30 мая будет закрыт проезд по 2-му Лаврскому мосту.
Ранее в Петербурге состоялся ежегодный парад ретроавтомобилей. В пробеге участвовало более 300 единиц исторических образцов техники из частных коллекций и музеев.