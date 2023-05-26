NYT: Запад предложил модель ФРГ для вступления Украины в НАТО

Продолжение конфликта на Украине может привести к тому, что часть страны вступит в Североатлантический альянс, сообщает The New York Times.
Автор статьи напомнил об истории Германии, которая стала членом НАТО, когда еще была разделена на ГДР и ФРГ. Запад может таким образом вынудить Россию прекратить огонь, добавил журналист.
«Весомым аргументом в пользу прекращения огня станет предложение Украине членства в НАТО с созданием демилитаризованных зон, куда будут введены миротворцы Китая, Индии и стран НАТО», — говорится в публикации.
Такое положение будет сохраняться какое-то время, а затем Украина может попытаться вернуть свои территории, заключил обозреватель.
Ранее в Германии призвали Россию забрать всю украинскую территорию. Таким образом читатели Die Welt прокомментировали слова заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева об исчезновении Украины.