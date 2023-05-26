Пострадавшему от падения дорожного знака жителю Псковской области выплатят компенсацию

Как пишет интернет-портал «Псковская Лента Новостей», в феврале 2023 года после падения дорожного знака «Пешеходный переход», стоявшего на пересечении улиц Коммунистической и Ленина в Дно, пожилой житель Дновского района был травмирован, сообщили в региональной прокуратуре.