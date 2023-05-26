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Пострадавшему от падения дорожного знака жителю Псковской области выплатят компенсацию

Происшествия
Пострадавшему от падения дорожного знака жителю Псковской области выплатят компенсацию

Житель города Дно Псковской области, пострадавший от падения дорожного знака, получит возмещение морального вреда. Об этом рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

Как пишет интернет-портал «Псковская Лента Новостей», в феврале 2023 года после падения дорожного знака «Пешеходный переход», стоявшего на пересечении улиц Коммунистической и Ленина в Дно, пожилой житель Дновского района был травмирован, сообщили в региональной прокуратуре.

Власти городского поселения «Дно» нарушили нормы федерального законодательства о безопасном содержании улицы. В результате прокурор Дновского района подал в суд иск в интересах пострадавшего мужчины о взыскании возмещения морального вреда в размере 20 000 рублей. В итоге требования прокурора суд полностью удовлетворил, добавили в пресс-службе ведомства.
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