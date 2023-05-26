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В России с 1 июня возобновят прием заявлений на биометрические загранпаспорта

Общество
В России с 1 июня возобновят прием заявлений на биометрические загранпаспорта

МВД Республики Тыва заявило о том, что с 1 июня в России возобновится прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов.

Незадолго до этого ведомство сообщило, что у них уже возобновился прием заявлений на документ нового поколения. В январе нынешнего года в России была приостановлена выдача биометрических паспортов. Проблема заключалась в чипах.

Ранее сообщалось о том, что Государственная дума приняла законопроект о причинах признания негодными заграничных паспортов граждан России. Согласно документу, власти расширят список оснований для аннулирования удостоверений личности. В частности, их начнут признавать недостоверными в случае непригодного образца.
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