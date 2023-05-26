Ливанская «Хезболла» призвала главу Центрального банка страны уйти в отставку

Подозрения в финансовых преступлениях испортили репутацию высокопоставленного чиновника.
Глава ливанского военно-политического движения «Хезболла» Хасан Насралла обратился к главе Центрального банка Рияду Саламе с призывом покинуть свой пост. Необходимость такого шага он объяснил нарастающими юридическими проблемами из-за выдвинутых против чиновника обвинений в коррупции.
Руководителя ЦБ Ливана подозревают в многочисленных финансовых преступлениях: в отмывании денег, получении взяток, подделке документов, присвоении денежных средств. Причем расследование деятельности чиновника ведут не только на его родине, но и в Европе, поскольку он имеет ливано-французское гражданство и использовал страны ЕС в своих финансовых операциях.
Правоохранители утверждают, что банкир с помощью родственников и через подконтрольную ему фирму в Люксембурге вывел из страны около 330 млн долларов и потратил их на покупку недвижимости в Великобритании, Германии, Франции и других государствах. Также различные источники указывают на приобретение чиновником акций некоторых зарубежных компаний.
Впоследствии Берлин и Париж выдали международные ордеры на арест Саламе, что повлекло за собой «красное уведомление» Интерпола. Такие меры были приняты из-за того, что 72-летний чиновник не явился на допрос во французский суд.
В минувшую среду, 24 мая, глава ЦБ был допрошен в бейрутском суде, где впоследствии сдал ливанский и французский паспорта. Это окончательно лишило его возможности выехать за рубеж на время разбирательства.
Несмотря на существующие сложности, Риад Саламе все еще является главой Центрального банка. Сам он отрицает обвинения в коррупции и утверждает, что его активы — это результат накоплений в период работы банкиром в компании Merrill Lynch, а также доходы от инвестиций и получения наследства. Кроме того, банкир намерен обжаловать вынесение «красного уведомления» Интерполом на его имя.
Также чиновник заявляет, что уйдет с высокого поста только в том случае, если суд признает его виновным.
Тем не менее связанные с финансовыми преступлениями скандалы уже привели к резкому ухудшению репутации главы Центрального банка Ливана. Итогом такого положения дел стала серия заявлений от важных политических лиц страны, требующих его отставки. Однако на обсуждении соответствующей темы в кабинете министров никакого официального решения принято не было.
Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла до недавнего времени ограничивал себя в критике руководителя ЦБ. Однако в ходе недавнего выступления на телевидении он все же заявил, что сейчас у Саламе остается лишь два пути: уйти самому или быть уволенным через судебное постановление.
Учитывая тот факт, что движение «Хезболла» имеет в Ливане большой вес и обладает некоторой степенью автономности, это обращение действительно может повлечь за собой какие-то последствия. Кроме того, внимание Насраллы к проблеме является свидетельством того, что внутренняя обстановка в Бейруте действительно накаляется.
Рияд Саламе находится в должности главы Центробанка уже на протяжении почти 30 лет, и когда-то он считался хранителем финансовой стабильности государства. Теперь же страна переживает глубочайший экономический кризис: национальная валюта обесценилась, возрос уровень безработицы, неспособность государства расплачиваться за жизненно важные ресурсы приводит к сбоям ключевой инфраструктуры. По разным оценкам, уже три четверти населения республики находится на грани нищеты. И в условиях громких скандалов руководитель ЦБ может стать козлом отпущения для народа, ищущего источник своих проблем.