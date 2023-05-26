Ливанская «Хезболла» призвала главу Центрального банка страны уйти в отставку

Несмотря на существующие сложности, Риад Саламе все еще является главой Центрального банка. Сам он отрицает обвинения в коррупции и утверждает, что его активы — это результат накоплений в период работы банкиром в компании Merrill Lynch, а также доходы от инвестиций и получения наследства. Кроме того, банкир намерен обжаловать вынесение «красного уведомления» Интерполом на его имя.