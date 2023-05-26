Бамако, 26 мая. Вооруженные силы Мали (FAMa) ликвидировали 167 боевиков во время операции «Келетигю» в районах Сикассо, Нара и Сегу.
Бойцы национальной армии задержали 32 террористов и изъяли у бандформирований 9 автомобилей, 148 мотоциклов, большое количество оружия и боеприпасов. Также им удалось предотвратить атаку на аэропорт Севаре.
ВС Мали достигли высоких показателей в борьбе с боевиками и восстановлении безопасности на территории страны. Подобные успехи стали результатом плодотворного военно-технического сотрудничества между Бамако и Москвой.
Российские инструкторы, которых СМИ зачастую причисляют к ЧВК «Вагнер», занимаются качественным обучением личного состава национальной армии республики. Благодаря консультативной поддержке специалистов из РФ солдаты FAMa проводят эффективные контртеррористические мероприятия.
Так, бойцы ВС Мали нейтрализовали 72 радикалов за апрель в рамках операций «Малико» и «Келетигю» на территории регионов Мопти и Калумбы. Они отразили 19 нападений боевиков на военные и гражданские объекты, уничтожили несколько лагерей бандформирований, две базы материально-технического обеспечения и конфисковали 20 мотоциклов.