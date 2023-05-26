Вооруженные силы Мали за май обезвредили около 200 радикалов в результате контртеррористических мероприятий

Так, бойцы ВС Мали нейтрализовали 72 радикалов за апрель в рамках операций «Малико» и «Келетигю» на территории регионов Мопти и Калумбы. Они отразили 19 нападений боевиков на военные и гражданские объекты, уничтожили несколько лагерей бандформирований, две базы материально-технического обеспечения и конфисковали 20 мотоциклов.