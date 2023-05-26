Депутат Журова рассказала о доплатах к пенсиям тренеров олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских чемпионов

В своем Телеграм-канале российский парламентарий Светлана Журова рассказала о принятии Госдумой закона о доплатах к пенсиям тренеров, чьи подопечные сумели стать чемпионами крупных турниров. Особенно радостно ей было за тренеров российских паралимпийцев. Собеседница ФАН объяснила, что в этом законе особенного.