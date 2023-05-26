Депутат Журова рассказала о доплатах к пенсиям тренеров олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских чемпионов

Депутат Государственной думы России, олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала ФАН о законе, устанавливающем доплаты к пенсиям тренеров чемпионов.
В своем Телеграм-канале российский парламентарий Светлана Журова рассказала о принятии Госдумой закона о доплатах к пенсиям тренеров, чьи подопечные сумели стать чемпионами крупных турниров. Особенно радостно ей было за тренеров российских паралимпийцев. Собеседница ФАН объяснила, что в этом законе особенного.
«Законопроект еще год назад был внесен и прошел первое чтение. Но после него мы с депутатом Михаилом Терентьевым начали сигнализировать о необходимости внесения дополнений. Главным образом это было по просьбе паралимпийцев, потому что их тренеров это коснулось прежде всего. Та первая версия закона особенно их ограничивала как раз в получении вот этой доплаты к пенсии. Потому что в связи с событиями, которые происходили две последние Олимпиады и Паралимпиады: паралимпиада вообще не состоялась для наших, очень ограниченные были списки ОКР, кого нам разрешили включать в состав делегации», — рассказала депутат ГД РФ.
К сожалению, в первоначальной версии закона звучало, что только те тренеры смогут получать эту доплату, кто был в официальной делегации в составе олимпийской сборной, пояснила она.
«А вы ж понимаете, что туда далеко не все тренеры ехали, которые готовили спортсменов, и, к сожалению, всякие политические ограничения были — у нас там вообще минимальное количество тренеров вообще допускалось. И поэтому мы понимали, что получится очень несправедливо: далеко не все, кто готовил спортсменов, сможет получить эту доплату. Вот мы с Михаилом и сделали такое замечание, внесли эту поправку. Теперь уже закон в третьем чтении принят без упомянутых ограничений. А то паралимпийские тренеры особенно переживали, их в этом смысле коснулось очень сильно. Но закон в 2024 году уже вступит в силу, и, думаю, что все теперь потихонечку будут готовить документы, кто подпадает под категорию для доплаты. Вот, например, мой тренер подпадает, и теперь он сможет получить ее», — поделилась радостью Светлана Журова.
Знаменитая спортсменка и парламентарий также уточнила, каких конкретно тренеров это нововведение коснется, ведь на протяжении спортивной карьеры, наверняка, у чемпиона был не один наставник.
«Разумеется, речь не о тех, кто с детства тренировал атлета. Это про тренеров, кто на момент выступления спортсмена на турнире записаны его тренером. Это тоже одна из причин, почему еще мы с Михаилом Терентьевым настаивали на поправках. Потому что тренер, который едет в составе официальной делегации, не всегда тренирует всех выступающих спортсменов. Вот и получается, что кто-то стал олимпийским чемпионом, а тренер, включенный в состав сборной, может быть этого спортсмена даже не тренировал никогда. А в законе этот момент звучал очень неоднозначно. И мы решили его уточнить — сейчас это появится уже в самом законе, а не будет уточняться подзаконными актами», — заключила депутат Госдумы.
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