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Политолог Межуев: глубинное американское общество сопротивляется ЛГБТ-повестке, которую ему навязывают

Общество
Политолог Межуев: глубинное американское общество сопротивляется ЛГБТ-повестке, которую ему навязывают

Как сообщило издание New York Post, крупная американская торговая сеть Target потеряла 9 миллиардов долларов рыночной стоимости после бойкота со стороны покупателей. Клиентам не понравилась новая коллекция одежды для детей PRIDE, дружественная к ЛГБТ-культуре. По мнению политолога-американиста Бориса Межуева, многие американцы считают это «европейской повесткой», нацеленной на «европеизацию» Штатов.

Напомним, сеть супермаркетов Target — шестая по размеру активов в Америке, в нее входят две тысячи магазинов.

«С момента представления коллекции этого года мы столкнулись с угрозами, влияющими на чувство безопасности и благополучия членов нашей команды», — сказано в заявлении Target.

По данным компании, посетители супермаркетов этой сети разбивали витрины, агрессивно вели себя с продавцами, и публиковали ролики с угрозами ее боссам в соцсетях. В результате Target пришлось отказаться от ряда товаров.

В компании сообщили, что наибольший негатив у клиентов вызвали женские купальники, позволяющие транс-персонам, еще не совершившим «медицинский переход», скрывать свои интимные части тела. А также детские купальные костюмы радужной расцветки.

Как отметил в беседе с корреспондентом ФАН политолог-американист Борис Межуев, глубинное американское общество активно сопротивляется ЛГБТ-повестке.

«Если даже не брать во внимание этот случай, то стоит помнить, что ЛГБТ-повестка в целом носит характер демаскулинизации общества. Именно в ее рамках возникло понятие «токсичная маскулинность», направленное на то, чтобы сделать социально неприемлемым в Америке традиционный тип мужской идентичности. Согласно насаждаемой в США новой мифологии, существует еще целый ряд идентичностей, которые якобы более привлекательны для современного общества, — сообщил Межуев. — Но дело в том, что Америка, по сути, строилась на этой самой маскулинности — ее героями всегда были ковбои, мужественные покорители прерий, автогонщики, солдаты и т.д. Поэтому глубинное американское общество, несмотря на навязываемые ему либеральными масс-медиа демаскулинные «ценности», изо всех сил этому сопротивляется. Многие американцы считают это «европейской повесткой», которая якобы нацелена на «европеизацию» Соединенных Штатов».
Политолог Межуев: глубинное американское общество сопротивляется ЛГБТ-повестке, которую ему навязывают

Именно такую позицию занимает большая часть традиционного республиканского электората, которая считает, что демаскулинизация Америки неприемлема.

«Поэтому многие американцы перестают покупать товары в торговых сетях или у брэндов, которые поддерживают ЛГБТ-повестку. Это такое стихийное либертарианство — «Не навязывайте нам свою повестку, мы хотим жить так, как мы жили всегда». Некоторые даже считают, что это — вообще единственная возможная консервативная стратегия, — указал Межуев. — Мне кажется, что этот тренд в ближайшем будущем будет только набирать силу. По сути, он является стихийной стороной трампизма, сторонники которого выступают за традиционные ценности. В том числе в этом — залог растущих рейтингов экс-президента Трампа. И именно такие воззрения принесли популярность экс-ведущему компании «Фокс Ньюс» Такеру Карлсону», — пояснил политолог.

Напомним, ранее владелец брэнда Bud Light потерял пять миллиардов долларов после начала сотрудничества с транс-активистом⁠⁠ Дилан Малвэни. Акции Anheiser-Busch, производителя пива Bud Light, упали на 4,7%, снизив рыночную стоимость концерна с 132 до 127 миллиардов долларов. Другие корпорации в США напуганы тем, что могут оказаться в положении Bud. За два месяца с начала скандала вокруг рекламы пива с участием трансгендера, продажи пива Bud Light упали на 25% по всей стране. Если спрос на Bud не оклемается, то компания столкнется с финансовыми проблемами, вплоть до банкротства. Сама транс-активист Дилан Малвэни заявила, что ни о чем не жалеет, а «недоброжелатели часто искажают ее слова, чтобы нацелиться на трансгендерное сообщество».

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