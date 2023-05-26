Политолог Межуев: глубинное американское общество сопротивляется ЛГБТ-повестке, которую ему навязывают

Как сообщило издание New York Post, крупная американская торговая сеть Target потеряла 9 миллиардов долларов рыночной стоимости после бойкота со стороны покупателей. Клиентам не понравилась новая коллекция одежды для детей PRIDE, дружественная к ЛГБТ-культуре. По мнению политолога-американиста Бориса Межуева, многие американцы считают это «европейской повесткой», нацеленной на «европеизацию» Штатов.
Напомним, сеть супермаркетов Target — шестая по размеру активов в Америке, в нее входят две тысячи магазинов.
«С момента представления коллекции этого года мы столкнулись с угрозами, влияющими на чувство безопасности и благополучия членов нашей команды», — сказано в заявлении Target.
По данным компании, посетители супермаркетов этой сети разбивали витрины, агрессивно вели себя с продавцами, и публиковали ролики с угрозами ее боссам в соцсетях. В результате Target пришлось отказаться от ряда товаров.
В компании сообщили, что наибольший негатив у клиентов вызвали женские купальники, позволяющие транс-персонам, еще не совершившим «медицинский переход», скрывать свои интимные части тела. А также детские купальные костюмы радужной расцветки.
Как отметил в беседе с корреспондентом ФАН политолог-американист Борис Межуев, глубинное американское общество активно сопротивляется ЛГБТ-повестке.
«Если даже не брать во внимание этот случай, то стоит помнить, что ЛГБТ-повестка в целом носит характер демаскулинизации общества. Именно в ее рамках возникло понятие «токсичная маскулинность», направленное на то, чтобы сделать социально неприемлемым в Америке традиционный тип мужской идентичности. Согласно насаждаемой в США новой мифологии, существует еще целый ряд идентичностей, которые якобы более привлекательны для современного общества, — сообщил Межуев. — Но дело в том, что Америка, по сути, строилась на этой самой маскулинности — ее героями всегда были ковбои, мужественные покорители прерий, автогонщики, солдаты и т.д. Поэтому глубинное американское общество, несмотря на навязываемые ему либеральными масс-медиа демаскулинные «ценности», изо всех сил этому сопротивляется. Многие американцы считают это «европейской повесткой», которая якобы нацелена на «европеизацию» Соединенных Штатов».
Именно такую позицию занимает большая часть традиционного республиканского электората, которая считает, что демаскулинизация Америки неприемлема.
«Поэтому многие американцы перестают покупать товары в торговых сетях или у брэндов, которые поддерживают ЛГБТ-повестку. Это такое стихийное либертарианство — «Не навязывайте нам свою повестку, мы хотим жить так, как мы жили всегда». Некоторые даже считают, что это — вообще единственная возможная консервативная стратегия, — указал Межуев. — Мне кажется, что этот тренд в ближайшем будущем будет только набирать силу. По сути, он является стихийной стороной трампизма, сторонники которого выступают за традиционные ценности. В том числе в этом — залог растущих рейтингов экс-президента Трампа. И именно такие воззрения принесли популярность экс-ведущему компании «Фокс Ньюс» Такеру Карлсону», — пояснил политолог.
Напомним, ранее владелец брэнда Bud Light потерял пять миллиардов долларов после начала сотрудничества с транс-активистом Дилан Малвэни. Акции Anheiser-Busch, производителя пива Bud Light, упали на 4,7%, снизив рыночную стоимость концерна с 132 до 127 миллиардов долларов. Другие корпорации в США напуганы тем, что могут оказаться в положении Bud. За два месяца с начала скандала вокруг рекламы пива с участием трансгендера, продажи пива Bud Light упали на 25% по всей стране. Если спрос на Bud не оклемается, то компания столкнется с финансовыми проблемами, вплоть до банкротства. Сама транс-активист Дилан Малвэни заявила, что ни о чем не жалеет, а «недоброжелатели часто искажают ее слова, чтобы нацелиться на трансгендерное сообщество».