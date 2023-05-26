Политолог Межуев: глубинное американское общество сопротивляется ЛГБТ-повестке, которую ему навязывают

Напомним, ранее владелец брэнда Bud Light потерял пять миллиардов долларов после начала сотрудничества с транс-активистом⁠⁠ Дилан Малвэни. Акции Anheiser-Busch, производителя пива Bud Light, упали на 4,7%, снизив рыночную стоимость концерна с 132 до 127 миллиардов долларов. Другие корпорации в США напуганы тем, что могут оказаться в положении Bud. За два месяца с начала скандала вокруг рекламы пива с участием трансгендера, продажи пива Bud Light упали на 25% по всей стране. Если спрос на Bud не оклемается, то компания столкнется с финансовыми проблемами, вплоть до банкротства. Сама транс-активист Дилан Малвэни заявила, что ни о чем не жалеет, а «недоброжелатели часто искажают ее слова, чтобы нацелиться на трансгендерное сообщество».