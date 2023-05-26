Россия начала строительство туристического «Города солнца» в Египте

Каир, 26 мая. Россия работает над созданием крупнейшего промышленного города в Египте, который носит название «Город солнца», пишут арабские СМИ.
Площадь проекта промзоны, расположенного к востоку от Порт-Саида, составляет около 2 млн квадратных метров. Объем вложенного капитала к 2035 году составит около 7 млрд долларов, согласно данным Минпромторга.
«Россия начала строительство первой фазы реализации проекта, которая включает в себя развитие инфраструктуры для нефтехимической промышленности, производство вагонов для метро и железнодорожных транспортных средств», — сообщили египетские СМИ.
Расположенный на побережье Средиземного моря, вблизи Суэцкого канала, который служит транзитом для 20% мировой торговли, новый город уже пропитан русским духом, несмотря на то, что его черты еще только начинают формироваться. Он будет иметь форму полукруга и состоять из двух частей: восточной, которую назвали «Москва», и западной, «Санкт-Петербург». Территорию между ними планируют именовать «Уралом». В центре установят статую Петра Великого, указывающего рукой в сторону Петербурга.
В проекте присутствует наличие зоны отдыха и треугольного сада, а также производственная и социальная инфраструктура, включая школы и больницы для обеспечения полноценной жизни сотрудников компаний и их семей.
Ранее официальный представитель Министерства электроэнергии Египта Айман Хамза заявил о добросовестном отношении России к строительству атомной станции «Эль-Дабаа».