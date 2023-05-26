Россия начала строительство туристического «Города солнца» в Египте

Расположенный на побережье Средиземного моря, вблизи Суэцкого канала, который служит транзитом для 20% мировой торговли, новый город уже пропитан русским духом, несмотря на то, что его черты еще только начинают формироваться. Он будет иметь форму полукруга и состоять из двух частей: восточной, которую назвали «Москва», и западной, «Санкт-Петербург». Территорию между ними планируют именовать «Уралом». В центре установят статую Петра Великого, указывающего рукой в сторону Петербурга.