В ЯНАО владельца катера обвиняют в смерти пассажирки

Жителя Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа обвиняют в смерти женщины. Она утонула в реке во время поездки на катере. Об этом сообщает издание «Ямал-Медиа».
Согласно данным следствия, в июле прошлого года хозяин судна перевозил людей по Малой Оби. Катер не был зарегистрирован, а пассажирам не рассказали о правилах безопасности на борту и не выдали спасательные жилеты.
Владелец нарушил правила эксплуатации водного транспорта и допустил опрокидывание катера. В результате чего женщина оказалась в воде и утонула. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
Ранее в Камчатском крае затонул пограничный сторожевой корабль «Воровский». Сообщается, что данное судно было списано шесть лет назад.