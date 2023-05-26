Стали известны подробности жизни дочери Волочковой, на которую публично накинулась балерина

Российская балерина Анастасия Волочкова публично рассказала о скандале с дочерью Ариадной, которая запретила ей появляться на выпускном. Как складываются отношения девочки-подростка с матерью, поведал источник ФАН.
Начиная с января дочь Волочковой не зависит материально от родителей. Она учится в Лицее НИУ ВШЭ и подрабатывает репетитором, обучая английскому и французскому языкам. Девочка — обладательница дипломов и сертификатов, которые разрешают ей заниматься соответствующей деятельностью.
«Французский получала в Париже», — подчеркнул собеседник Федерального агентства новостей.
У дочери балерины есть молодой человек и целое множество друзей, которые никак не связаны с шоу-бизнесом. При этом девочка старается не афишировать отношения матерью в приятельском кругу и вообще не поднимает эту тему, добавил источник.
Анастасия Волочкова ранее обвинила дочь в лицемерии. Артистка отметила, что, по ее мнению, Ариадна не хочет пускать мать на выпускной, поскольку «приревновала к ее славе и успеху».