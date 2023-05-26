«Это хайп и трэш»: певица Виктория Дайнеко раскритиковала вокальные данные Ольги Бузовой

Певица Виктория Дайнеко высказалась об исполнительнице и блогере Ольге Бузовой. По ее мнению, звезде шоу «Дом-2» не стоило начинать петь.
Дайнеко указала на то, что у ее коллеги достаточно скромные вокальные данные. Она отметила стремление Бузовой работать больше. Тем не менее певица уверена, что на сцене должны стоять люди с более интересными голосами.
«Это хайп и трэш, которые мне не нравятся. Я знаю от людей, что Оля очень классная. Я вижу всю ее работу, это очень круто, но петь должны певицы!», — отметила Дайнеко.
Ранее Бузова призналась в том, что не занималась сексом два года. Она отметила, что в ее жизни любовь гораздо важнее, чем интимные отношения. Напряжение она сбрасывает с помощью спорта или выступлений.