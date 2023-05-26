Профессор СПбГУ Ткаченко: Россия внесла существенный дипломатический вклад в жизнь Африки

«У африканских государств есть много претензий к миру: главная — мы требуем к себе уважения. ЕС пригласил лидеров африканских государств на саммит "ЕС — Африка", в рамках которого выделили всего два часа на общение с политиками материка. В результате каждый лидер получил на выступление 90 секунд. Аналогичная ситуация произошла на похоронах Елизаветы II: президентам европейских стран и их женам выделили отдельные лимузины, а лидерам государств Черного континента — автобусы».