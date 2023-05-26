Профессор СПбГУ Ткаченко: Россия внесла существенный дипломатический вклад в жизнь Африки

Санкт-Петербург, 26 мая. Россия — это один из ключевых игроков в мире, который делает вклад в развитие африканских государств и их становление на международной арене. Об этом рассказал профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Станислав Ткаченко в рамках пресс-конференции мероприятия «Рейтинг лидеров государств Африки: результаты исследования».
По его словам, РФ одна из немногих стран, которая стремится развивать сотрудничество с материком на равных. Он отметил, что это четко видно по количеству визитов политиков Черного континента в Россию по различным дипломатическим вопросам, а также по числу африканских студентов в отечественных вузах:
«РФ стала одним из немногих мировых игроков, которые формируют отношения с государствами континента. Россия оказывает достаточное влияние на становление лидеров стран материка. В него входит образование в России и визиты президентов на территорию РФ. Кроме того, дипломатическое присутствие России в Африке все более активно применяется в виде инструментов внешней политики».
Ткаченко подчеркнул, что попытки Запада наладить отношения с Черным континентом имеют противоположный характер. По мнению профессора, лидеры африканских государств требуют к себе должного уважения, которое не получают в отношениях с европейскими и североамериканскими странами:
«У африканских государств есть много претензий к миру: главная — мы требуем к себе уважения. ЕС пригласил лидеров африканских государств на саммит "ЕС — Африка", в рамках которого выделили всего два часа на общение с политиками материка. В результате каждый лидер получил на выступление 90 секунд. Аналогичная ситуация произошла на похоронах Елизаветы II: президентам европейских стран и их женам выделили отдельные лимузины, а лидерам государств Черного континента — автобусы».
Кроме того, Ткаченко отметил, что Африка — один из самых быстроразвивающихся регионов планеты. Он подчеркнул, что Черный континент лидирует во многих актуальных аспектах мировой политики:
«Сегодня в Африке 1,4 миллиарда человек, скоро будет 2,5 миллиарда. Она обгоняет все континенты планеты по росту населения, темпам борьбы с бедностью. Кроме того, она быстрее всех преодолела пандемию COVID-19. Пора отказаться от мысли, что Африка малоразвита».