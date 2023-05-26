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Забайкальского участкового наградят за героический поступок

Общество
Забайкальского участкового наградят за героический поступок

Участковый полицейский Петровск-Забайкальского района Максим Дар уберег от гибели обитателей горящего дома в Баляге.

Во время тушения пожара в одном из жилых домов в селе Баляга участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Петровск-Забайкальский» Дар заметил, что в гараже горящего дома остались газовые баллоны. Он сумел их вытащить из огня и отвезти на машине в безопасное место, чем спас жителей от неминуемой смерти, сообщает РТК «Забайкалье».

Смелость и профессиональные действия Дара оценили не только сельчане, но и губернатор региона Александр Осипов, а также начальник регионального УМВД Вячеслав Еговцев. Они приняли решение представить героя к государственной награде.
Забайкалье участковый награда
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