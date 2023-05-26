Забайкальского участкового наградят за героический поступок

Во время тушения пожара в одном из жилых домов в селе Баляга участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Петровск-Забайкальский» Дар заметил, что в гараже горящего дома остались газовые баллоны. Он сумел их вытащить из огня и отвезти на машине в безопасное место, чем спас жителей от неминуемой смерти, сообщает РТК «Забайкалье».