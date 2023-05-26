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В Китае заявили об успешном запуске первой в мире ракеты на топливе из угля

Технологии
В Китае заявили об успешном запуске первой в мире ракеты на топливе из угля

Китайская космическая корпорация заявила об успешном запуске ракеты «Тяньлун-2» на топливе, который получен из угля. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Данная китайская технология в будущем поможет стране уменьшить зависимость от импортных энергоресурсов. Кроме того, как отметили в корпорации, это обеспечит аэрокосмической сфере топливную безопасность, ведь в Китае много запасов угля.

Новое горючее получено благодаря технологии преобразования авиационного керосина из угля. Успешный запуск ракеты доказал, что уголь гораздо практичнее использовать в качестве топлива.

Ранее сообщалось, что во время прямой трансляции запуска ракеты-носителя Falcon Heavy, который должен был установить новый рекорд последовательных стартов американской компании SpaceX, руководитель запуска остановил процесс, когда до старта оставалось 59 секунд.
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