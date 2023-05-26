МИД Китая указал на объективность своей позиции по Украине

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй заявил, что Китай всегда занимал объективную позицию по вопросу украинского кризиса. Об этом сообщили в МИД КНР.
Китайский дипломат на встрече в Брюсселе отметил, что КНР активно продвигала мирные переговоры и занимала справедливую позицию. По его словам, у Китая и ЕС в этом вопросе наблюдается большое согласие.
Ранее Ли Хуэй прибыл в МИД России для переговоров по украинскому кризису. Он завершает визитом в РФ турне, в ходе которого он посетил ряд стран Европы, а также Украину.
Издание The Washington Post накануне сообщило, что Китай готов расширять сотрудничество с Россией после саммита G7 в связи с ухудшением взаимоотношений со странами Запада.