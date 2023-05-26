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МИД Китая указал на объективность своей позиции по Украине

Политика
МИД Китая указал на объективность своей позиции по Украине

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй заявил, что Китай всегда занимал объективную позицию по вопросу украинского кризиса. Об этом сообщили в МИД КНР.

Китайский дипломат на встрече в Брюсселе отметил, что КНР активно продвигала мирные переговоры и занимала справедливую позицию. По его словам, у Китая и ЕС в этом вопросе наблюдается большое согласие.

Ранее Ли Хуэй прибыл в МИД России для переговоров по украинскому кризису. Он завершает визитом в РФ турне, в ходе которого он посетил ряд стран Европы, а также Украину.

Издание The Washington Post накануне сообщило, что Китай готов расширять сотрудничество с Россией после саммита G7 в связи с ухудшением взаимоотношений со странами Запада.
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