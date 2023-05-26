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Президент России Владимир Путин предложил объявить пятилетие созидательного предпринимательского труда

Экономика
Президент России Владимир Путин предложил объявить пятилетие созидательного предпринимательского труда

Президент РФ Владимир Путин внес новое предложение в рамках встречи с членами организации «Деловая Россия». Он уверен, что необходимо объявить следующие пять лет временем созидательного предпринимательского труда.

По мнению политика, в этот период необходимо направить усилия на конкретную предметную работу. Вместо «каких-то официальных или квазиофициозных мероприятий» важно обратить внимание на проблемы сектора.

Пятилетие он предлагает посвятить улучшению делового и инвестиционного климата на территории страны. Помимо этого, важно выбрать в качестве приоритета рост эффективности отечественной экономики.

Ранее Путин поделился прогнозами на будущее страны. По его мнению, власти знают, как добиться поставленных целей, поэтому перспективы у государства будут оптимистичными.
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