Американская исполнительница Бритни Спирс решилась на встречу с матерью после многолетнего конфликта. Об этом певица сообщила в Instagram✱ (принадлежит компании Meta✱✱, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Линн Айрен Бриджес навестила дочь в ее особняке в Лос-Анджелесе. Встреча продлилась около получаса. Отмечается, что на ней присутствовал и супруг артистки — Сэм Асгари.
«Моя милая мама появилась у меня вчера на пороге спустя 3 года… так много времени прошло», — написала певица в соцсети, опубликовав своею детскую фотографию.
Сообщается, что на протяжении долгих лет между женщинами был конфликт, но сейчас они настроены на то, чтобы наладить взаимоотношения.
Ранее Спирс заявила, что раскроет скандальные детали своего романа с актером Колином Фарреллом в будущих мемуарах.
- ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
- ✱✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму