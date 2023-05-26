ООН через НПО выдала деньги 60 тысячам жителей новых регионов России

Через НПО ООН предоставляла денежные средства примерно 60 тысячам жителей новых регионов России на территориях, которые не контролируются Киевом. Об этом сообщил пресс-секретаря Управления международной организации по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке.
Представитель УКГВ ООН не стал называть сроки, в которые распределялись указанные средства. Он также не назвал и конкретные организации, которые реализовывали данную помощь.
«Нам удалось оказать некоторую поддержку примерно 60 тысячам человек, проживающих в районах, находящихся под контролем российских военных. Они получили некоторую денежную помощь, которая была оказана через сотрудничающие НПО на местах», — заявил Лаерке.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил на саммите G7 и призвал провести реформы ООН. По словам политика, сейчас международная организация не в состоянии предотвратить конфликты.