Сообщницу криминального авторитета заключили под стражу в Красноярске

Полицейские в Красноярске задержали за вымогательство сообщницу местного криминального авторитета Ярослава Малиновского, который сейчас находится в розыске. Об этом заявили в региональном СУ СКР.
Как пишет интернет-газета Newslab.ru, в июле 2021 года женщина потребовала от своего мужа, чтобы тот передал ей права на нежилое помещение и три квартиры, находящиеся в Красноярске. Общая цена имущества достигла 35,8 млн рублей.
Кроме того, криминальный авторитет лично звонил в мессенджере собственнику с требованием передать имущество и грозил последнему применением силы и порчей имущества. Муж фигурантки уехал из Красноярска, но в декабре 2021 года вернулся и был избит во дворе дома неизвестными преступниками, рассказали в СУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Об этом преступлении стало известно в ходе расследования уголовного дела в отношении Ярослава Малиновского, который подозревается в создании ОПГ и вымогательстве. Подозреваемая оказалась участницей ОПГ и близкой знакомой ее главаря. В итоге Центральный райсуд заключил фигурантку под стражу до 3 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.