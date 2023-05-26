Сообщницу криминального авторитета заключили под стражу в Красноярске

Кроме того, криминальный авторитет лично звонил в мессенджере собственнику с требованием передать имущество и грозил последнему применением силы и порчей имущества. Муж фигурантки уехал из Красноярска, но в декабре 2021 года вернулся и был избит во дворе дома неизвестными преступниками, рассказали в СУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.