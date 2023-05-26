«Родина нуждается в защите»: Пригожин открывает инфопроект «ЧВК «Вагнер». Второй фронт»

Родина сейчас нуждается в защите, поэтому следует ждать новых шагов от проекта «ЧВК "Вагнер". Второй фронт», заявил основатель военной компании Евгений Пригожин.
Ранее предприниматель покинул пост руководителя попечительского совета Медиагруппы «Патриот». Издание RTVI попросило его рассказать, с чем связано это решение и какую должность в структуре теперь он занимает.
Пригожин напомнил, что по уставу попечительского совета Медиагруппы «Патриот» его председателем можно быть не более четырех лет. Не исключено, что организацию ожидает сложный информационный период, поэтому было принято решение о досрочном проведении ротации.
«И поскольку (журналист-международник. — Прим. ФАН) Аббас Джума в течение длительного времени занимал очень взвешенную, мудрую, но активную, вместе с тем, свою медийную информационную позицию, то было принято решение, собственно говоря, с определенными спорами, в результате, что Аббас Джума займет пост председателя попечительского совета», — сказал Пригожин в аудиосообщении, опубликованном его пресс-службой.
Предприниматель добавил, что с него никто не снимал ответственность за финансирование Медиагруппы «Патриот». Теперь бизнесмен занимает должность заместителя председателя попечительского совета организации. Плюс ко всему Пригожин будет активно заниматься новым проектом под названием «ЧВК «Вагнер». Второй фронт».
«Родина нуждается в защите, в том числе от тех, кто пытается населению заморочить головы и рассказать о том, что у нас все идеально, тем самым помогая врагу нас, расслабленных, заплывших жиром, победить. И мы будем с этим бороться. Поэтому ждите следующих шагов «ЧВК "Вагнер". Второй фронт», ответственный за проект — Евгений Пригожин», — подчеркнул основатель «оркестра».
Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук ранее сообщил о расширении попечительского совета организации. В его состав вошли журналист Аббас Джума, социолог Максим Шугалей, корреспондент Константин Придыбайло и военкор Александр Яремчук.