На Кипре признали преступлением уговоры не менять пол

Новый закон предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет или штраф до пяти тысяч евро виновному в применении подобного «лечения». Если воздействию подвергался несовершеннолетний, то срок заключения может быть увеличен до трех лет, а штраф — до десяти тысяч евро, отметили журналисты.