На Кипре признали преступлением уговоры не менять пол

Власти Кипра приняли закон, признающий незаконным «конверсионную терапию», которая используется для изменения сексуальной ориентации, пишет «Филелефтерос».
Авторы издания отмечают, что теперь преступлением могут стать даже беседы со священниками о традиционных ценностях. Кипрская православная церковь выступила против инициативы.
По словам автора законопроекта, депутата парламента от партии АКЭЛ Йоргоса Кукумаса, «конверсионная терапия» является «физической и психологической пыткой». Он добавил, что чаще всего жертвой такой «помощи» становились несовершеннолетние.
Новый закон предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет или штраф до пяти тысяч евро виновному в применении подобного «лечения». Если воздействию подвергался несовершеннолетний, то срок заключения может быть увеличен до трех лет, а штраф — до десяти тысяч евро, отметили журналисты.
Ранее колумнист ФАН Мира Тэрада оценила инициативу ООН о сексуальном просвещении несовершеннолетних.