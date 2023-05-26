Куртка Вивьен Вествуд, потоп в театре, «мерзавцы» Дрожжина и Цивин: эксклюзивное интервью ФАН с шоуменом Гогеном Солнцевым

– Я просто давно наблюдал за этим. Это такие люди, даже не знаю с кем сравнить, с колорадскими жуками. Они подоночного типа люди, не очень приятные. Я все время удивлялся, как их никто еще не «это самое». И когда вся эта история прогремела с Баталовыми, на самом деле я удивился, потому что все знали, что они на квартиры людей кидают. Почему-то об этом все знали, но никто этим не занимался. Никто не наблюдал эту историю, спасибо девочкам, которые первый раз сенсацией сняли и потом двадцать выпусков сделали, потому что помнили, что людям это интересно. В каждом выпуске стали все новые истории всплывать. Я помню, что Дрожжина сама ходила на телевидение, по всем редакторам и говорила: «вы знаете, я была женой Бориса Буряце – это последний любовник Галины Брежневой». То есть всячески пыталась свою актерскую карьеру сублимировать в медиа шоу-бизнес. Это было прикрытием для их черно-риэлторских дел.