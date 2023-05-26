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В Великобритании запретили трансгендерам участвовать в женском велоспорте

Общество
В Великобритании запретили трансгендерам участвовать в женском велоспорте

Федерация велосипедного спорта Великобритании (British Cycling) запретила трансгендерам участвовать в женских профессиональных соревнованиях, сообщается на официальном сайте организации.

Организация считает, что данная мера будет справедливой по отношению к спортсменам-женщинам. Нововведение будет принято к концу текущего года.

Отныне все небинарные люди и трансгендеры, чей пол при рождении был мужским, в Великобритании смогут участвовать только в соревнованиях так называемой «открытой категории». Прежде данная дисциплина называлась «мужской».

Ранее сообщалось, что бренд спортивной одежды Adidas столкнулся с критикой из-за рекламы женского купальника, где в качестве модели выступил биологический мужчина. Общественность восприняла как «насмешку над женщинами» участие в рекламе трансгендера.
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