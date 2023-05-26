Певица Сати Казанова раскритиковала подписчиков за вопросы о личной жизни

Стоит отметить, что с 2017 года звезда состоит в браке с итальянцем Стефано Тиоццо. В 2019 году певица переехала в Италию вслед за супругом, но все таки вернулась в РФ. В беседе с блогером Лаурой Джугелией Казанова призналась, что мечтает о двоих детях.