Бывшая солистка группы «Фабрика» Сати Казанова негативно отреагировала на вопросы подписчиков о ее будущих детях. Артистка отметила, что люди не должны лезть в чужую личную жизнь, об этом она сообщила в Instagram✱ (принадлежит компании Meta✱✱, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
По мнению певицы, подобные темы могут быть болезненными и неприятными. Она подчеркнула, что не стоит задавать столь интимные, личные вопросы.
«Какое вам дело до того, «когда же дети у меня или еще у кого-то? Живите свою жизнь», — написала Казанова.
Стоит отметить, что с 2017 года звезда состоит в браке с итальянцем Стефано Тиоццо. В 2019 году певица переехала в Италию вслед за супругом, но все таки вернулась в РФ. В беседе с блогером Лаурой Джугелией Казанова призналась, что мечтает о двоих детях.
Ранее Сати Казанова и актриса Диана Корзун попали в топ российских звезд, находящихся замужем за иностранцами.
- ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
- ✱✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму