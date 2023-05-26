Концерт группы «Сплин» отменили в Архангельске в четвертый раз

Концерт группы «Сплин», который должен был состояться 7 июня в Архангельске, был отменен, сообщается на официальной странице организаторов концерта в сети «ВКонтакте».
Стоит отметить, что выступление группы «Сплин» переносится уже в четвертый раз. Мероприятие было запланировано на 8 апреля 2022 года. Организаторы подчеркнули, что желающие могут сдать билеты на концерт.
За отмену высказывались активисты в разных городах. Так, в Новосибирске коллектив не выступил из-за давления общественников из организации «Союз отцов». Там полагали, что со сцены лидер группы «будет транслировать свои взгляды на широкую аудиторию».
Ранее в Петербурге был отменен концерт исполнителя Валерия Меладзе. Он негативно высказывался в отношении политики России несмотря на то, что зарабатывал деньги на гастролях в стране. По мнению актера Вадима Степанцова, это нужно было сделать уже давно.