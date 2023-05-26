Концерт группы «Сплин» отменили в Архангельске в четвертый раз

Ранее в Петербурге был отменен концерт исполнителя Валерия Меладзе. Он негативно высказывался в отношении политики России несмотря на то, что зарабатывал деньги на гастролях в стране. По мнению актера Вадима Степанцова, это нужно было сделать уже давно.