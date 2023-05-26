Spiegel: у Германии появляются данные о причастности Украины к диверсии на «Северных потоках»

Следственные органы Германии находят все больше доказательств причастности Украины к диверсиям на «Северных потока». Об этом сообщило издание Der Spiegel.
Согласно данным издания, следственные органы установили связь между адресом украинской электронной почты с арендованным грузовым судном, которое причастно к диверсии. Более того, БНД получила от спецслужб множество иных свидетельств, указывающих на причастность Киева.
Следователи также уверены, что в диверсиях применялось вещество октоген. Оно было доставлено на яхту «Андромеда».
Ранее немецкое издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что к диверсиям на «Северных потоках» могут быть причастны два гражданина Украины. Именно принадлежавшая им компания наняла судно «Андромеда».