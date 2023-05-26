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Spiegel: у Германии появляются данные о причастности Украины к диверсии на «Северных потоках»

Политика
Spiegel: у Германии появляются данные о причастности Украины к диверсии на «Северных потоках»

Следственные органы Германии находят все больше доказательств причастности Украины к диверсиям на «Северных потока». Об этом сообщило издание Der Spiegel.

Согласно данным издания, следственные органы установили связь между адресом украинской электронной почты с арендованным грузовым судном, которое причастно к диверсии. Более того, БНД получила от спецслужб множество иных свидетельств, указывающих на причастность Киева.

Следователи также уверены, что в диверсиях применялось вещество октоген. Оно было доставлено на яхту «Андромеда».

Ранее немецкое издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что к диверсиям на «Северных потоках» могут быть причастны два гражданина Украины. Именно принадлежавшая им компания наняла судно «Андромеда».
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