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Пресс-секретарь Стаса Барецкого заявил, что шоумен выставил туфли Пугачевой на продажу за 1 млн рублей

Шоу-бизнес
Пресс-секретарь Стаса Барецкого заявил, что шоумен выставил туфли Пугачевой на продажу за 1 млн рублей

Шоумен и президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий выставил на продажу туфли Аллы Пугачевой. Их стоимость раскрыл ФАН директор PR-агентства Вадим Горжанкин.

По его словам, Барецкий объявил о распродаже имущества Примадонны, «которое осталось в замке после того, как он был продан». Шоумен оценил обувь покинувшей Россию певицы в 1 млн рублей.

«Я начал распродавать имущество Аллы Борисовны, которое осталось в замке после того, как он был продан. В первую очередь я решил распрощаться с туфлями Аллы Борисовны», — подчеркнул Барецкий.
Пресс-секретарь Стаса Барецкого заявил, что шоумен выставил туфли Пугачевой на продажу за 1 млн рублей

Шоумен ранее заявил, что проведет аналог конкурса «Евровидение» под названием «Русовидение» в бывшем замке Пугачевой. Его побудили на это беспорядки вокруг международного песенного турнира и «русофобские пляски».
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