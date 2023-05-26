Пресс-секретарь Стаса Барецкого заявил, что шоумен выставил туфли Пугачевой на продажу за 1 млн рублей

Шоумен и президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий выставил на продажу туфли Аллы Пугачевой. Их стоимость раскрыл ФАН директор PR-агентства Вадим Горжанкин.
По его словам, Барецкий объявил о распродаже имущества Примадонны, «которое осталось в замке после того, как он был продан». Шоумен оценил обувь покинувшей Россию певицы в 1 млн рублей.
«Я начал распродавать имущество Аллы Борисовны, которое осталось в замке после того, как он был продан. В первую очередь я решил распрощаться с туфлями Аллы Борисовны», — подчеркнул Барецкий.
Шоумен ранее заявил, что проведет аналог конкурса «Евровидение» под названием «Русовидение» в бывшем замке Пугачевой. Его побудили на это беспорядки вокруг международного песенного турнира и «русофобские пляски».