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Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Путин пока не строит планов на летний отпуск

Политика
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Путин пока не строит планов на летний отпуск

Президент России Владимир Путин пока не начал строить планы на лето. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, у лидера страны нет никаких ограничений по отпуску. Однако в настоящее время все его расписание в период с июня по август заполнено рабочими мероприятиями.

«Честно говоря, я пока не слышал, чтобы кто-то строил планы», — уточнил Песков в интервью для издания Life.

Отметим, что в пятницу, 26 мая, президент провел встречу с членами организации «Деловая Россия». В ходе своего выступления политик указал, что страна продолжает оставаться неотъемлемым актором глобальной экономики.
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