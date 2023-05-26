Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Путин пока не строит планов на летний отпуск

Президент России Владимир Путин пока не начал строить планы на лето. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, у лидера страны нет никаких ограничений по отпуску. Однако в настоящее время все его расписание в период с июня по август заполнено рабочими мероприятиями.
«Честно говоря, я пока не слышал, чтобы кто-то строил планы», — уточнил Песков в интервью для издания Life.
Отметим, что в пятницу, 26 мая, президент провел встречу с членами организации «Деловая Россия». В ходе своего выступления политик указал, что страна продолжает оставаться неотъемлемым актором глобальной экономики.