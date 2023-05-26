Первоклассника, пострадавшего в Удмуртии при обрушении беседки, выписали из больницы

Как пишет информационное агентство «Сусанин», медицинские специалисты оценивают состояние травмированного ребенка как удовлетворительное, динамика отмечается положительная. Пациент будет наблюдаться в амбулаторном режиме у невролога и травматолога. Второй мальчик пока находится в больнице под опекой медиков, сообщила чиновница.