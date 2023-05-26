Первоклассника, пострадавшего в Удмуртии при обрушении беседки, выписали из больницы

Одного из учеников, пострадавших в школе в нп. Лудорвай, после всех необходимых исследований выписывают сегодня, 26 мая, домой. Об этом заявила вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук.
Как пишет информационное агентство «Сусанин», медицинские специалисты оценивают состояние травмированного ребенка как удовлетворительное, динамика отмечается положительная. Пациент будет наблюдаться в амбулаторном режиме у невролога и травматолога. Второй мальчик пока находится в больнице под опекой медиков, сообщила чиновница.
Отмечается, что инцидент произошел 24 мая. На территории учебного заведения рухнула беседка. Под завалами сооружения оказалось шестеро учеников первого класса. Двое из них были госпитализированы в медицинское учреждение.