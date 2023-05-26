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Россиянин Аслан Карацев сыграет в основной сетке теннисного турнира «Ролан Гросс»

Спорт
Россиянин Аслан Карацев сыграет в основной сетке теннисного турнира «Ролан Гросс»

Российский представитель Аслан Карацев победил в финальном матче квалификационного теннисного турнира Открытого чемпионата Франции «Ролан Гросс».

Карацев обыграл американца Николаса Морено де Альборана со счетом 6:4, 6:3. Игра длилась почти полтора часа. Это стало билетом россиянина в основную сетку французского чемпионата. Турнир будет проходить на грунтовых кортах в Париже с 28 мая по 11 июня.

Ранее сообщалось, что российские теннисистки Элина Аванесян и Мирра Андреева смогли пробиться в финал «Ролан Гросса». В заключительных матчах квалификации они будут сражаться за место в основной сетке турнира.
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