Россиянин Аслан Карацев сыграет в основной сетке теннисного турнира «Ролан Гросс»

Карацев обыграл американца Николаса Морено де Альборана со счетом 6:4, 6:3. Игра длилась почти полтора часа. Это стало билетом россиянина в основную сетку французского чемпионата. Турнир будет проходить на грунтовых кортах в Париже с 28 мая по 11 июня.