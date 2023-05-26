Профессор Колик рассказал, какие транспортные коридоры помогут укрепить внешнеторговые связи РФ

Российско-китайское сотрудничество расширяется, важную роль в этом играет развитие приграничной инфраструктуры и транспортно-логистических маршрутов — это обсуждалось в ходе недавнего визита премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай.
В беседе с ФАН профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Александр Колик рассказал, как сегодня преодолеваются санкционные барьеры с ЕС и, какие транспортные коридоры позволят России укрепить внешнеторговые связи со странами мирового большинства.
«Внешняя торговля с недружественными странами не остановилась, хотя и сильно сократилась. Экспортно-импортные операции на этом направлении «ушли в тень» и реализуются с использованием параллельного импорта и других схем, многие из которых зачастую не встречают одобрения в органах госрегулирования зарубежных стран, — отметил эксперт.
Профессор уверен, что внешняя торговля с Европой будет достаточно быстро восстанавливаться по мере решения ряда задач политической повестки. Ведь даже сейчас многие западные компании, включая известные бренды, заинтересованы в возобновлении и расширении торговых связей с Россией и предпринимают шаги для этого в обход санкций.
Актуальным направлением для развития провозных возможностей и инфраструктуры становятся восточное и юго-восточное направления, считает профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.
«Комплексное развитие Транссиба, БАМа, всех направлений коридора «Север-Юг», включая линейную инфраструктуру, морские порты, пограничные переходы и логистические центры является первостепенной задачей. Ее решение необходимо для экономического развития огромных территорий России вне зависимости от того, как развивается внешняя торговля», — отметил собеседник ФАН.
Ранее руководство китайского города Фуюань сообщило о намерении развивать торговые контакты с российскими партнерами. Для этого власти вводят разного рода меры для стимулирования импорта.