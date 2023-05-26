Профессор Колик рассказал, какие транспортные коридоры помогут укрепить внешнеторговые связи РФ

Профессор уверен, что внешняя торговля с Европой будет достаточно быстро восстанавливаться по мере решения ряда задач политической повестки. Ведь даже сейчас многие западные компании, включая известные бренды, заинтересованы в возобновлении и расширении торговых связей с Россией и предпринимают шаги для этого в обход санкций.