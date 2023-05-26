В Москве не могут найти подростка, сбежавшего из дома из-за нежелания ехать на дачу

Школьник из Новой Москвы сбежал из дома, чтобы не ехать на дачу. Уже третьи сутки его ищет полиция.
Об инциденте сообщил Telegram-канал SHOT. Авторы отмечают, что 13-летний подросток хотел остаться дома. Родители же планировали поехать на дачу всей семьей. Там школьника ждали не очень интересные для его возраста занятия.
Чтобы избежать этого, мальчик оставил дома мобильный телефон и ушел. На данный момент неизвестно, где находится мальчик. Правоохранители ведут поиски подростка.
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