В Госдуме поддержали запрет на использование животных в цирках

Депутат Госдумы РФ Олег Лебедев заявил, что поддержит предложение о запрете на использование цирковых животных.
Политик выступил против выступлений в развлекательных заведениях таких животных, как тигры, львы, морские млекопитающие, слоны и другие. Также он призвал не принимать доводы владельцев контактных зоопарков и цирков при принятии такого решения.
«Любые инициативы, направленные на это, конечно, помогут защитить животных и будут поддержаны. Думаю, запрет своевременен», – цитирует парламентария «Комсомольская правда».
Ранее эксперт Анастасия Комагина обсудила с ФАН решение Госдумы РФ о введении штрафов за жестокое обращение с животными.