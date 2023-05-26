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В Госдуме поддержали запрет на использование животных в цирках

Общество
В Госдуме поддержали запрет на использование животных в цирках

Депутат Госдумы РФ Олег Лебедев заявил, что поддержит предложение о запрете на использование цирковых животных.

Политик выступил против выступлений в развлекательных заведениях таких животных, как тигры, львы, морские млекопитающие, слоны и другие. Также он призвал не принимать доводы владельцев контактных зоопарков и цирков при принятии такого решения.

«Любые инициативы, направленные на это, конечно, помогут защитить животных и будут поддержаны. Думаю, запрет своевременен», – цитирует парламентария «Комсомольская правда».

Ранее эксперт Анастасия Комагина обсудила с ФАН решение Госдумы РФ о введении штрафов за жестокое обращение с животными.
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