Русская Барби Татьяна Тузова рассказала ФАН о хейте завистников и дружбе с балериной Анастасией Волочковой

— Она очень честная. Думаю, она и привлекает людей своей честностью, открытостью. Она, что думает, то и говорит: не юлит, не выдумывает. Скажем так, что у нее на душе, то и на языке. Разумеется, она — человек, достигший огромных высот в своем деле. Я не знаю других балерин, кроме нее. Я думаю, мы с ней в чем-то похожи. Нас объединило не только шоу, но и то, что она постоянно сталкивается с хейтом. На меня он тоже льется, хотя в меньшей степени, я же не на столько открыто рассказываю о проблемах, как она. На меня тоже льется много хейта из-за моего образа. У нас в России ведь много «умных» женщин. Многие считают себя лучше, профессиональнее. Все диванные критики у нас эксперты.