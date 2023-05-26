Русская Барби Татьяна Тузова рассказала ФАН о хейте завистников и дружбе с балериной Анастасией Волочковой

В Сети появился новый трейлер фильма «Барби». Главные роли в этой киноленте сыграли голливудские актеры Марго Робби и Райан Гослинг.
В интервью ФАН певица Татьяна Тузова, более известная поклонникам, как Русская Барби, поделилась своим отношением к предстоящей премьере. Артистка также рассказала о том, какую роль в ее жизни сыграла эта известная игрушка. Кроме того, собеседница поведала о личной жизни, хейте, с которым ей приходится сталкиваться, и дружбе с балериной Анастасией Волочковой.
— Вы ждете выхода кинокартины «Барби»?
— Да, конечно, жду. О предстоящем выходе фильма я узнала еще год назад, когда его только начали снимать. Знаю, что съемки откладывались в связи с ситуацией в мире. Потом работу возобновили. Следила за съемками фильма.
— Как относитесь к выбору актрисы Марго Робби на главную роль в этом фильме?
— Она очень красивая и талантливая артистка, но мне кажется, что для роли Барби она не совсем подходит. Она не очень похожа на Барби.
— На Ваш взгляд, кого стоило бы выбрать на эту роль? Возможно стоило пригласить в картину Вас?
— Да, конечно. Я считаю, что я больше похожа. Вообще, Барби — 20-летняя девушка, но на ее роль взяли марго Робби, которой уже 32 года. На эту роль не стали рассматривать молодых подростков. Райану Гослингу, который играет Кена, 42 года, тоже не мальчик.
— А к Вам обращались с подобными предложениями?
— Я сама являюсь режиссером мультфильма «Кукла Таня», который планирую скоро выпустить. Кроме того, я снялась в фильме «Джентльмены Москвы». Уже проведены монтаж, озвучка. Сейчас делаются буквально последние штрихи и скоро фильм должен выйти на экраны, до конца этого года.
— Какую же роль Вы там сыграли?
— Я играю там себя — куклу Таню.
— Не могли бы поделиться подробностями сюжета этой истории?
— Девушка ищет клад и за ней охотятся мошенники, которые хотят им завладеть.
— Похоже, это приключенческая история.
— Да.
— Возможно, в ходе съемок Вам пришлось выполнять какие-то трюки или обошлось без экстрима?
— Без экстрима, но было интересно. Были съемки на корабле, который ходил по Москве-реке. На нем я тоже искала клад. Было весело.
— Тяжело приходилось на съемках? Сколько это заняло по времени?
— Съемки длились год, потому что в истории были показаны разные времена года. Целый год девушка искала клад и как только нашла, его у нее украли.
— Так у этой истории счастливый конец?
— Это только первая часть. У истории будет продолжение.
— Какие же впечатления у Вас остались после такого опыта?
— Я впервые играла в главной роли. Мне было легко: я играла саму себя. Может быть, мне даже не нужно было играть. Я просто была тем, кем и так являюсь. Сложности были в том плане, что я не знала, как вообще проходят съемки. Больше времени занимало ожидание, подготовка. Приходилось рано вставать, а я этого не люблю.
— Каково же жить в образе Барби? Возможно, приходиться сталкиваться с какими-то проблемами?
— Я бы не сказала, что это — образ Барби. Это уже часть меня. Я уже не знаю, где образ, где я: настолько все перемешалось. Сложности были тогда, когда я искала себя, пробовала разные варианты образа Барби. Сейчас мы с ним уже одно целое.
— Разные варианты образа Барби? А что именно это значит?
— Сейчас, например, я уже точно решила быть детской куклой. Раньше я носила более короткие юбки, более открытую одежду. Потом поняла, что все-таки я — кукла для детей.
— Вы поняли, что дети будут равняться на Вас?
— Да, я поняла, что дети будут брать с меня пример. Родители тоже следят за тем, что смотрят их дети. Конечно же, хочется, чтобы у наших детей были нормальные кумиры. У меня тоже есть ребенок и мне бы не хотелось, чтобы его кумиром была, например, Instasamka или Моргенштерн✱ (признан иностранным агентом в России). Я хотела стать тем кумиром, на которого, например, мог бы равняться мой ребенок.
— Как же Вы пришли к решению стать Барби?
— Любовь к Барби родилась в детстве. Когда мне было шесть лет, мама подарила мне эту куклу на день рождения. Эта игрушка стоила тогда очень дорого: всю мамину зарплату. Я об этом узнала намного позже, просто она очень хотела меня порадовать и не сказал об этом. Тогда я еще не совсем понимала ценность денег. Кукла была одета в пышное розовое платье. С тех пор я влюбилась в эту игрушку, захотела сама быть на нее похожей, стала подражать ей. Покрасила волосы в светлый тон, похудела. Когда стала старше, начала менять себя более кардинально: сделал грудь, ярко одевалась. Я всегда отличалась от сверстников.
С Барби связан слоган: «Ты можешь быть кем угодно». Тоже поняла, что могу быть кем угодно, так что стала петь, заниматься дизайном одежды, режиссировала собственный мультфильм. Я поняла, что любой человек может достичь всего, чего он хочет, как и кукла Барби. У меня все получилось: раньше я хотела быть похожей на Барби, а сейчас многие девочки хотят быть похожими на меня. Каждый день спрашивают, буду ли я выпускать свою собственную куклу с моим лицом. Думаю, в ближайшее время все-таки ее выпущу, но в первую очередь я хочу выпустить свой бренд одежды. Пока что у меня индивидуальный пошив, а я хочу наладить массовое производство. Все, что я делаю, у меня тут же раскупают.
— А как будет называться этот бренд?
— Три или четыре года назад я зарегистрировала бренд «Кукла Таня». Сейчас я выпустила две коллекции одежды. Это был пробный шаг. Людям одежда очень понравилась, они стали активно ее покупать. Было 25 моделей и их почти все уже раскупили. Нужно срочно все запускать, чтобы каждая девочка носила мою одежду.
— Какая же была Ваша главная идея при создании этой одежды?
— Раньше я делала пышные платья на выступления. Они всем очень нравились, но и никто не покупал, потому что в них нельзя было ходить по улице. Все говорили, что востребованным было бы что-то более повседневное. Я стала выпускать именно такую: куртки, жилетки, юбки. В них можно быть нарядной принцессой каждый день. Естественно, вся одежда розового цвета, пышная, яркая. Все украшено кадрами из моего мультфильма.
— На какую возрастную категорию ориентирована эта одежда?
— Когда я ее планировала, думала, что это будет для маленьких девочек, но сейчас у меня даже Сергей Зверев заказал костюм. Я его уже сшила. А ведь Сергею уже 59 лет, но, как видите, ничего страшного: он примерил на себя образ Кена. Зимой он ходил в моей розовой шубе. Я сделал уже несколько платьев для Анастасии Волочковой. Так что аудитория оказалась далеко не 3+, как я планировала.
— Насколько хорошо вы знакомы с ней?
— Мы с ней хорошие друзья. Раз в месяц всегда встречаемся, просто поговорить. По телефону общаемся каждый день, обо всем подряд. Кроме того, у нас с ней совместное шоу «Балерина и Кукла в зазеркалье цирка». Примерно два раза в месяц оно проходит либо в Москве, либо в Подмосковье. Ближайшее представление будет 31 мая, в Балашихе. Она — балерина, я — кукла. У нас разные истории и они переплетаются. У нас есть сольные номера и совместные. Она танцует, я пою. Она не думала о карьере певицы, но я ее уговорила начать петь.
— И какие же Ваши впечатления от общения с Анастасией Волочковой?
— Она очень честная. Думаю, она и привлекает людей своей честностью, открытостью. Она, что думает, то и говорит: не юлит, не выдумывает. Скажем так, что у нее на душе, то и на языке. Разумеется, она — человек, достигший огромных высот в своем деле. Я не знаю других балерин, кроме нее. Я думаю, мы с ней в чем-то похожи. Нас объединило не только шоу, но и то, что она постоянно сталкивается с хейтом. На меня он тоже льется, хотя в меньшей степени, я же не на столько открыто рассказываю о проблемах, как она. На меня тоже льется много хейта из-за моего образа. У нас в России ведь много «умных» женщин. Многие считают себя лучше, профессиональнее. Все диванные критики у нас эксперты.
К хейту я давно уже привыкла. Каждый раз смотрю, кто же это написал, наверное, какая-то успешная красотка. Захожу в профиль, а там два подписчика, котик или собачка на аватарке, либо очень некрасивая тетенька с лишним весом, которая сидит на лавочке, попивает пивко. Еще часто пишут женщины с маленькими детьми. Думаю, у них проблемы из-за домашней рутины, а у меня они видят розовый мир, Дубаи. Понятно, что их это раздражает. Я на них не обижаюсь. Желаю, чтобы у них была такая же прекрасная жизнь, поклонники, как у меня или у Анастасии Волочковой. О чем еще может мечтать женщина в этой жизни.
— Как же выглядит хейт, с которым Вам приходится сталкиваться?
— Многие пишут, что я уже не в том возрасте, чтобы быть куклой. Хотя я замечаю, что многие девушки моего возраста и старше любят розовый цвет. Валя Карнавал недавно сделала свою машину розовой. Настю Ивлееву тоже видела рядом с розовой машиной. Мои поклонницы перекрашивают свои машины в розовый цвет, потому что у меня такой автомобиль. Родители рассказывают, что им приходится перекрашивать машину в розовый цвет, потому что их ребенок мой поклонник.
— Не могли бы Вы рассказать о своей семье? Как Вы в свое время встретили своего будущего мужа?
— Он доктор по позвоночнику. Я познакомилась с ним на приеме. Я очень люблю водить машину. Иногда приходилось много сидеть за рулем и спина стала уставать. Кроме этого, приходится много ходить на каблуках. Я пришла на прием проверить, что у меня со спиной. Так мы и познакомились. Он сразу обратил внимание, что я не такая, как все, вся в розовом. Мы разговорились. Мне были прописаны некоторые процедуры, я стала на них ходить и виделась с ним. У него свой оздоровительный центр. Однажды он спросил, что я люблю делать. Я сказала, что люблю петь в караоке. Как-то раз я была записана на прием последней по очереди. Был конец рабочего дня, и он пригласил меня в караоке, сказал, что тоже это любит. Мы пели до утра.
— Каково же это — ухаживать за Барби? Вашему избраннику приходилось делать баснословно дорогие подарки?
— Нас объединило творчество. Он тоже очень любит петь. Тогда я как раз снимала клип на одну из своих песен. Он даже снялся там в главной роли. Он подсказывал разные идеи, варианты съемок клипа. Он полностью втянулся в этот творческий процесс, стал частью не только моей обычной жизни, но и творческой. Он очень гармонично вписался в мою жизнь.
— У Вас есть дети?
— Сын. Ему сейчас 14 лет. Понятно, что в куклы он не играет, но полностью меня поддерживает.
— Вы упомянули Моргенштерна. А что Вы думаете об Артуре Смольянинове✱✱ (признан иностранным агентом в России, включен в список экстремистов и террористов), заявившем о готовности выступить с оружием в руках на стороне Украины?
— Я считаю, что российские артисты должны поддерживать свою страну, не уезжать, не бросать ее в трудный момент. Тем более, не должны поддерживать другие страны, которые против нас.
— Вы разочаровались в Максиме Галкине✱ (признан иностранным агентом в России), Алле Пугачевой?
— Не разочаровалась. Это два выдающихся артиста, которых я очень люблю и уважаю. События на Украине когда-нибудь закончатся и нужно оставаться человеком, не терять свое лицо. Для меня Алла Борисовна — легенда, Максим Галкин тоже, каждый в своей сфере. Не знаю, кто придумал этот статус — иноагент. Я вообще считаю, что это несправедливо. Помню эту историю, когда он что-то говорил, но я там не увидела ничего такого, что было бы против нашей страны. Впрочем, не мне судить. Есть высокопоставленные люди, которые решают, кто иноагент, кто нет.
Пугачева, как жена, поддержала его. Я тоже поддерживаю своего мужа. Они — семья. Кстати, я, по национальности, наполовину украинка, на половину русская. Мне сложнее всего. Меня спрашиваю, на чьей я стороне, но у меня папа русский, а мама украинка. Мне что, поделить себя на половинки?
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
- ✱✱ - физлицо, признанное в России иностранным агентом и включенное Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов