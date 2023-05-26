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Тренировка по эвакуации пациентов прошла в горбольнице Курска

Общество
Тренировка по эвакуации пациентов прошла в горбольнице Курска

Масштабная тренировка приемов эвакуации была организована на базе Курской городской больницы №6.

В мероприятии приняли участие не только сотрудники ГУ МЧС России по Курской области, но и представители регионального минздрава, а также нескольких других служб и ведомств. Участники тренировки отрабатывали эвакуацию пациентов и персонала после условного возгорания в одном из помещений больницы, сообщает dddkursk.ru.

Спасатели организовали передачу пострадавшего от задымленности гражданина медикам, а те после оказания первой медпомощи отвезли его в аэропорт, и передали сотрудникам санитарной авиации для транспортировки в клинику.
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