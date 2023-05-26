Тренировка по эвакуации пациентов прошла в горбольнице Курска

В мероприятии приняли участие не только сотрудники ГУ МЧС России по Курской области, но и представители регионального минздрава, а также нескольких других служб и ведомств. Участники тренировки отрабатывали эвакуацию пациентов и персонала после условного возгорания в одном из помещений больницы, сообщает dddkursk.ru.