Тренировка по эвакуации пациентов прошла в горбольнице Курска

Масштабная тренировка приемов эвакуации была организована на базе Курской городской больницы №6.
В мероприятии приняли участие не только сотрудники ГУ МЧС России по Курской области, но и представители регионального минздрава, а также нескольких других служб и ведомств. Участники тренировки отрабатывали эвакуацию пациентов и персонала после условного возгорания в одном из помещений больницы, сообщает dddkursk.ru.
Спасатели организовали передачу пострадавшего от задымленности гражданина медикам, а те после оказания первой медпомощи отвезли его в аэропорт, и передали сотрудникам санитарной авиации для транспортировки в клинику.