Британка регулярно общается с Идрисом и отмечает, что он лучше всех ее понимает. Ей хватает пары сообщений от ИИ, чтобы настроиться на романтический лад. Муж, по ее словам, не смог бы вести переписку на интимные темы, не говоря о таких разговорах в реальной жизни. Бот же может возбудить женщину, написав всего несколько слов.