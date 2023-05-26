Ветеран «Альфы» Попов раскритиковал охрану Шольца из-за инцидента в аэропорту

Ранее неизвестный мужчина присоединился к кортежу Шольца, следовавшему в аэропорт Франкфурта-на-Майне. Перед вылетом неизвестный подбежал к канцлеру и обхватил его. Охранники не успели среагировать и задержали нападавшего уже после инцидента.