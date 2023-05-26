Ветеран «Альфы» Попов раскритиковал охрану Шольца из-за инцидента в аэропорту

Сотрудники охраны канцлера ФРГ Олафа Шольца провалили свою работу, когда подпустили к нему мужчину в аэропорту, заявил подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.
Ветеран отметил, что это происшествие могло быть предупреждением для немецкого лидера. Также он подчеркнул общий низкий уровень охраны политиков на Западе.
«Это был четкий месседж Шольцу о том, что его жизнь не охраняется должным образом: если можно вот так подойти и обнять канцлера, то, значит, есть и другие лазейки», — сообщил эксперт «Ленте.ру».
Ранее неизвестный мужчина присоединился к кортежу Шольца, следовавшему в аэропорт Франкфурта-на-Майне. Перед вылетом неизвестный подбежал к канцлеру и обхватил его. Охранники не успели среагировать и задержали нападавшего уже после инцидента.